🎥 Seraing arrache son premier point en D1B grâce à son nouveau routinier de service

Seraing a réussi à partager l'enjeu contre le Club NXT. Un bon résultat pour les troupes d'Mbaye Leye.

Après des défaites contre les U23 de Genk (0-2), au Lierse (3-2) et contre Lommel (1-2), Seraing attendait encore d'engranger sa première unité en D1B. La tâche ne s'annonçait pas simple au Club NXT, l'une des meilleures équipes U23 de la série.

D'autant plus que juste avant la demi-heure, les jeunes Brugeois ouvraient le score par Kaye Furo malgré une belle parade initiale de Lucas Margueron.

1️⃣-0️⃣ | En deux temps Kaye Furo ouvre le score pour le Club NXT. 🙌 #NXTSER pic.twitter.com/gO5YHSpgUT — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 13, 2024

Seraing proche du KO

Le scénario a même totalement viré au cauchemar quand une stupide faute de main dans le rectangle des Metallos offrait un penalty au Club à peine trois minutes après l'ouverture du score. Mais Bruges a manqué le but du break : Lenn De Smet a trouvé le poteau.

Le tournant du match puisqu'à force de continuer à y croire, Seraing a fini par égaliser à l'approche du dernier quart d'heure via Nils Schouterden, complètement oublié à l'entrée du rectangle sur corner (1-1).

Le premier but du capitaine depuis son arrivée au Pairay cet été. L'ailier de 35 ans aux plus de 400 matchs professionnels en Belgique a repris le rôle de Christophe Lepoint dans le vestiaire et se montre également à son avantage sur le terrain.