Anderlecht pense à une solution d'urgence pour pallier l'absence de Jan Vertonghen : "J'ai entendu dire qu'il était encore libre..."

Tout le monde pensait que la période de transfert d'Anderlecht était terminée. Mais en raison de la blessure de Jan Vertonghen, Jesper Fredberg se retrouve finalement face à du travail supplémentaire.

Jan Vertonghen sera encore absent pendant au moins un mois, et Anderlecht jouera 7 matchs au cours des 21 prochains jours. Cela fait un match tous les trois jours.

Avec seulement Zanka et Simic en défense centrale, Brian Riemer pense que ses solutions ne seront pas suffisantes. "Zanka a 34 ans et nous ne voulons pas qu'il se blesse aussi. Simic a 19 ans et je ne veux pas le brûler non plus."

Déplacer Leander Dendoncker en défense n'est pas non plus l'intention. "Non, nous avons d'autres projets pour Leander. Il est nécessaire ailleurs. Attention, en cas d'urgence, c'est une solution, mais nous préférerions ne pas le faire", a déclaré Riemer.

Les jeunes de l'Académie sont nécessaires en équipe réserve (les RSCA Futures), mais Amando Lapage peut espérer recevoir sa chance si les matchs ne tombent pas au même moment.

J'ai entendu dire que Joel Matip était encore libre

"Amando est un joueur que nous suivons de près", a confirmé Riemer. "Peut-être pourrions-nous le mettre en relation avec Zanka, mais pas avec Simic bien sûr. Mais je dois être honnête à propos du mercato : nous avions besoin d'un défenseur supplémentaire."

Et il pourrait même y en avoir un de plus. Riemer a surpris en disant qu'Anderlecht cherche activement un renfort supplémentaire. "Il y a toujours un marché pour les joueurs libres. J'ai entendu dire que Joel Matip était encore libre", a-t-il ensuite plaisanté.

Au poste d'ailier, il a le profil qu'il souhaitait avec Samuel Edozie. "Sam a grandi à Millwall, l'un des quartiers les plus rudes d'Angleterre. Je le sais, car j'y suis moi-même allé quelques fois. Il a de très grandes qualités, des qualités que nous avions perdues."

"Il peut passer de zéro à cent en un instant et possède une très grande qualité de dribble. Il jouera un rôle très important, mais nous ne devons pas le brûler. C'est à moi de l'utiliser correctement maintenant, car il n'a pas encore beaucoup joué 90 minutes."