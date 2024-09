Inquiétude concernant Jan Vertonghen à Anderlecht : le capitaine des Mauves doit encore repousser son retour à la compétition

Jan Vertonghen doit à nouveau repousser la date de son retour. Demain contre Westerlo, le capitaine d'Anderlecht ne sera toujours pas présent, car ses tendons d'Achille ne sont pas encore guéri. Une blessure délicate.

Jan Vertonghen lutte depuis cinq semaines contre des irritations aux deux tendons d'Achille et manquera un nouveau match ce week-end, cette fois contre Westerlo. Bien qu'il espérait initialement revenir contre l'Union et visait, plus tard, le match après la trêve internationale, sa blessure persiste.

Comme rapporté mercredi, Vertonghen n'a pas encore participé à l'entraînement collectif et se limite à des sessions individuelles. Vertonghen souffre d'une inflammation, fréquente chez les joueurs plus âgés, car l'élasticité du tendon diminue avec les années.

Retour de blessure repoussé pour Jan Vertonghen à Anderlecht

Un retour prématuré pourrait être risqué, parce qu'une déchirure du tendon d'Achille est souvent précédée par une irritation ou une inflammation. Il est donc essentiel pour lui de laisser la blessure guérir correctement avant de reprendre pleinement l'entraînement.

Il s'agit probablement d'une surcharge qui ne peut guérir qu'avec le temps et les soins nécessaires. Le processus de guérison peut être long et frustrant. Il n'est actuellement pas question d'une opération, car cela signifierait une absence de plusieurs mois.

On ne sait donc pas encore exactement quand le capitaine d'Anderlecht fera son retour sur les terrains. Une grosse perte pour les Mauves et Brian Riemer, qui ne prendront, toutefois, aucun risque.