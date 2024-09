🎥 Journée portes ouvertes en défense, 4 buts en 20 minutes : match débridé entre Genk et le Cercle

Genk s'est imposé 2-3 au Cercle de Bruges. Le Racing a fini par faire la différence en deuxième mi-temps.

A l'image du match d'ouverture entre Dender et le Standard, pas question de round d'observation entre le Cercle de Bruges et Genk. Il n'a même fallu que 43 secondes pour assister à l'ouverture du score limbourgeoise.

L'ouverture de Jarne Steuckers pour lancer Yira Sor en profondeur est lumineuse, le sang froid de l'attaquant pour ajuster Warleson de l'intérieur du pied l'est tout autant (0-1). Mais cet avance n'a duré qu'un peu plus de dix minutes, volant en éclat sur un corner mal dégagé et repris par Abdoul Ouattara (1-1).

4 buts en 20 minutes

Avec deux équipes fragiles défensivement, le spectacle ne faisait que commencer : sur une nouvelle incursion de Sor en profondeur, la défense brugeoise ne parvient pas à maîtriser le centre, ce qui profite à Jarne Steuckers pour le 1-2.

Dominé dans le jeu, le Cercle s'en est encore remis à une phase arrêtée pour revenir dans la partie : Christiaan Ravych profitait de la mauvaise sortie d'Hendrik Van Crombrugge pour égaliser dans le but vide. 2-2 après 20 minutes, des débuts en fanfare au Jan Breydelstadion.

Le score aurait encore pu évoluer en première mi-temps mais Tolu Arokodare n'a pas réussi à remettre Genk aux commandes, la faute à de la maladresse dans le dernier geste, mais aussi à quelques belles parades de Warleson.

Le grand nigérian a fini par trouver la cible en deuxième période, parfaitement servi par Yira Sor, définitivement intenable, au petit rectangle (2-3). Les visiteurs auront plusieurs occasions de plier le match, avec notamment un but d'Arokodare annulé pour hors-jeu et une frappe de Christopher Bonsu-Baah sur la transversale, mais ont tout de même conservé leur avance jusqu'au bout.

Quatrième victoire de rang pour Genk, qui prend provisoirement la tête de la Pro League en attendant le match d'Anderlecht ce soir. De son côté, le Cercle concède déjà sa quatrième défaite de la saison en championnat, les hommes de Miron Muslic renseignent un inquiétant bilan de 4 sur 18.