"Ils doivent avoir des regrets maintenant" : Lucas Stassin parle de son passage à Anderlecht

L'été dernier, Lucas Stassin a pris la décision de quitter Anderlecht pour rejoindre le KVC Westerlo. Avec les Mauves, l'attaquant affichait pourtant d'excellentes statistiques : 15 buts en 29 matchs avec les Futures.

Cependant, il a été contraint de chercher un nouveau club et a finalement atterri au KVC Westerlo, où il a pu pleinement exploiter son potentiel. Récemment, Saint-Étienne l'a recruté pour environ 10 millions d'euros.

"Ils ne voudront probablement pas l'admettre, mais ils doivent maintenant avoir des regrets, oui", a déclaré Stassin à propos d'Anderlecht dans Het Nieuwsblad. "J'aurais pu y faire quelque chose."

Un cas qui n'est pas isolé

Stassin constate que cela ne lui est pas arrivé qu'à lui. Il peut citer de nombreux autres cas similaires. "Je ne suis pas un cas isolé. Simion Michez a été vendu au Slavia Prague, Ilay Camara est passé du RWDM au Standard, et Noah Sadiki aurait pu aller à Lyon."

"Nous avions une équipe fantastique avec les Futures, mais nous avions besoin de temps de jeu pour continuer à progresser. El Khannouss est également parti en catimini et regardez ce qu'il réalise maintenant. Karetsas n'a pas non plus été conservé", a ajouté Stassin.

L'attaquant a également des conseils pour son ex-club : "Anderlecht a une nouvelle politique de transfert, mais ne doit pas oublier sa formation de jeunes. Il y a beaucoup de talent. Le club doit encore trouver le bon équilibre. Mais peut-être me rachèteront-ils plus tard, hein (sourire)."