Anderlecht va retrouver l'un des plus grands talents de son académie comme adversaire : "Je m'amuse beaucoup"

Konstantinos - que vous pouvez appeler Kos - Karetsas est un régal à regarder. À seulement 16 ans, il est traité par Thorsten Fink comme un titulaire à part entière. Il était question qu'il se repose ce samedi, mais Fink a jugé que ce n'était pas nécessaire. Et il avait raison...

Konstantinos Karetsas joue en D1A comme s'il était installé depuis des années. Un adolescent qui ridiculise parfois ses aînés avec ses dribbles. Comme en deuxième mi-temps contre le Cercle de Bruges, quand il a réalisé quelques petits ponts. "Je m'amusais", a-t-il ri lorsque nous lui avons demandé.

Karetsas créait et distribuait. Malheureusement, ses coéquipiers ne lui ont pas permis de délivrer sa première passe décisive de la saison. "Nous aurions dû marquer beaucoup plus, surtout avec les opportunités que nous avons eues, nous aurions dû en tirer beaucoup plus", a-t-il opiné.

En pleine confiance avec Genk

"Nous devons certainement devenir occasions efficaces, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous devons juste continuer. Nous créons ces opportunités facilement. Nous pouvons centrer, tirer, dribbler... Nous avons des atouts partout. Tout va très bien" relativise-t-il.

La collaboration avec Jarne Steuckers est déjà remarquablement bonne après quelques matchs. "Oui, je préfère jouer au milieu, mais quand je suis fatigué, je vais sur le côté et Jarne vient à l'intérieur. Là, je peux me reposer un peu. Il y a donc de la variété".

Mardi, Anderlecht est déjà au rendez-vous et il reste à voir si Thorsten Fink le ménagera. Le principal intéressé a en tout cas envie de jouer face à son ancien club, où il a été formé pendant trois ans : "Oui, pour moi, c'est vraiment spécial de jouer à Anderlecht. J'ai hâte".