Brian Riemer, seul coupable du jeu proposé par d'Anderlecht ? Voici pourquoi Jesper Fredberg a également sa part de responsabilité

Anderlecht ne parvient pas à être efficace offensivement. Les Mauves laissent trop d'importance à l'improvisation.

Jesper Fredberg était clair lors de sa nomination : Anderlecht jouera toujours en 4-3-3. Brian Riemer a ensuite souligné que l'animation de cette formation pouvait varier et que les joueurs se retrouveront parfois à d'autres postes en cours de match.

Eh bien... nous ne l'avons pas encore vu. Oui, nous savons que Dreyer vient à l'intérieur, tous les entraîneurs de la Jupiler Pro League le savent maintenant. Et qu'Amuzu est rapide et suit sa ligne, n'est pas non plus difficile à deviner.

Venant du milieu de terrain, seul Stroeykens - et maintenant aussi Dendoncker - s'infiltrent parfois. Dolberg ou Vazquez se désengagent pour courir en profondeur. Chaque joueur de l'équipe adverse sait parfaitement ce que son vis-à-vis va faire et comment jouer contre lui.

Un autre système pourrait peut-être fonctionner...mais cela n'a jamais été tenté

Les Bruxellois n'ont pas les joueurs pour jouer à trois défenseurs. Mais jouer par exemple avec deux attaquants serait peut-être une expérimentation bénéfique pour Anderlecht. Il n'est pas nécessaire que ce soit forcément Dolberg et Vazquez, mais Stroeykens aux côtés de Dolberg.

Le problème est qu'Anderlecht est tellement attaché à ce système qu'il n'y a aucune surprise. C'est comme essayer de fendre du bois avec un marteau et être à chaque fois surpris que cela ne fonctionne pas.

Se débarrasser de Brian Riemer, une bonne solution ?

Mais se débarasser de Brian Riemer est-il une bonne solution ? Il faudrait alors chercher un entraîneur qui soit d'accord avec recevoir des consignes tactiques venant d'au-dessus.

De toute façon, Anderlecht ne parviendra pas à satisfaire les fans de cette manière. Demain contre Genk, samedi contre Charleroi... Deux matchs à domicile qui pourraient être déterminants pour l'avenir de Brian Riemer. La frustration des supporters risque de grimper si la situation perdure...