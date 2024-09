Jan Vertonghen donne des détails sur l'évolution de sa blessure : "J'ai un peu trop force"

Jan Vertonghen est à nouveau sur la touche. Son organismes paye les efforts consentis.

Son absence contre Westerlo n'a surpris personne à Anderlecht. Mais Jan Vertonghen était attendu sur le retour pour le début de la Coupe d'Europe. Seulement, le capitaine va rester à l'infirmerie plus longtemps que prévu. Il ne sera pas de retour avant la prochaine trêve internationale et pourrait même être absent plus longtemps selon Brian Riemer.

Aujourd'hui, sterke Jan était présent à Anvers pour inaugurer un terrain de football. Si le défenseur de 37 ans n'a pas souhaité commenter la situation actuelle d'Anderlecht, il a donné quelques détails quant à l'évolution de sa blessure.

Trop impatient

"C'est bien une surcharge. C’est très ennuyeux, il y a des hauts et des bas" a-t-il déclaré au Nieuwsblad. Mais il est incapable de donner une date de retour à la compétition : "Je ne pense pas en termes de semaines. Ce sera peut-être cinq semaines, huit semaines, peut-être seulement deux".

"Je me suis juste forcé un peu pour revenir plus vite. Cette saison aussi, je me suis déjà poussé pour être plus vite sur le terrain. Trop impatient. Malheureusement, j’en paie aujourd’hui le prix" explique-t-il.

Un sentiment de déjà vu pour Vertonghen : "Ce n'est pas agréable de regarder les autres jouer pendant que vous ne pouvez pas être sur le terrain. Je veux jouer. Mais j’aurai aussi ce sentiment après ma carrière".