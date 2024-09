Anderlecht est prévenu : il faudra se méfier de ce joueur ce mardi

Killian Sardella aura fort à faire ce mardi. Yira Sor arrive en effet en grande forme.

Un but et deux passes décisives : le Nigérian a eu un pied dans tous les buts de Genk au Jan Breydel ce samedi. Magnée a eu énormément de mal à contenir les montées de Yira Sor, qui le prenait systématiquement dans son dos.

"Ce but précoce (Sor a marqué dans la première minute) m'a donné ainsi qu'à l'équipe beaucoup de confiance. Nous nous sentions plus forts avec le ballon et étions convaincus que nous pouvions remporter ce match", se réjouissait-il.

Sor aurait même pu compter encore plus de passes décisives si Tolu Arokodare avait été un peu plus efficace devant les buts du Cercle.

En seconde mi-temps, Genk a dominé clairement la rencontre. Des ajustements ont donc été faits à la mi-temps. "Pour battre une équipe comme le Cercle, il faut être plus fort dans les duels et remporter les seconds ballons."

"En deuxième mi-temps, nous avons essayé d'élargir le terrain le plus possible, car ils jouent de manière très compacte. Dès qu'ils ont commis une erreur, nous avons tout donné pour le contre," explique Yira Sor. On espère pour Anderlecht que Sardella passera un meilleur match que Gary Magnée...