Faut-il relativiser les tristes prestations d'Anderlecht ? "Ces deux absences font très mal à l'équipe"

Ce mardi soir, c'est Par Zetterberg qui a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre entre Anderlecht et le Racing Genk. Le Suédois s'est exprimé sur la situation du club et le début de saison, et ce n'est pas vraiment glorieux.

Parmi les nominés du club pour intégrer le Hall of Fame de la Pro League, Par Zetterberg était à Anderlecht, ce mardi soir, pour assister à la réception de Genk. Comme tous, le Suédois a été déçu le niveau des Mauves, et n'a pas caché son inquiétude au micro de Sudinfo. "J'espère que le club se relèvera cette saison, mais ça ne sera pas facile. Les supporters attendent des résultats, comme la saison dernière, mais le contexte est différent." Hazard et Vertonghen manquent cruellement à Anderlecht Selon la légende du RSCA, Brian Riemer n'est pas le seul responsable du mauvais début de saison et de l'absence de fond de jeu. Anderlecht est aux prises avec de nombreuses blessures, et deux d'entre elles font particulièrement mal au collectif. "Les absences de Thorgan Hazard et Jan Vertonghen font beaucoup de mal à l'équipe. En attendant leur retour, Anderlecht va devoir se débrouiller du mieux qu'il peut." De plus, les Mauves sont tombés sur une très bonne équipe de Genk, qui jouera certainement les premiers rôles, cette saison. "C'est une superbe équipe, avec un excellent mélange de jeunesse et d'expérience. Le club fonctionne très bien, c'est impressionnant de voir comment ils recrutent bien et vendent bien leurs talents.", a conclu Par Zetterberg.