L'ombre du KV Ostende plane au-dessus d'un club de Challenger Pro League

Le quatrième de la Challenger Pro League se bat pour survivre financièrement.

Comme évoqué un peu plus tôt, le club de Deinze se trouve dans une situation financière très délicate. Le club est en difficulté car ACA Football Partners, l'investisseur principal du club depuis février 2022, ne remplit plus ses obligations financières (lire ici).

Toutefois, côté bonnes nouvelles, le KMSK occupe la quatrième place de Challenger Pro League et l'entraîneur ainsi que les joueurs, sont toujours payés pour l'instant malgré les poursuites judiciaires en cours selon Gazet van Antwerpen.

Pour Hernan Losada, le travail continue du mieux que possible malgré une situation très difficile : "Nous sommes toujours payés et en tant qu'entraîneur, je peux donc continuer à faire mon travail sans être concerné par les finances du club. Mon travail concerne le terrain et le côté sport", a évoqué l'entraîneur argentin dans des propos relayés par le quotidien anversois.

Alors que l'ombre du KV Ostende plane au-dessus de la Dakota Arena, le club a demandé de la patience et du soutien à ses fournisseurs, partenaires et à ses supporters durant cette période difficile.

Quatrième à trois points du leader, le KMSK accueillera le Club NXT lors de la prochaine journée. L'objectif du club pour cette saison était la promotion vers l'élite.