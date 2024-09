Une ancienne star de Bruges s'offre un nouveau challenge tout près de chez nous

Le Croate de 35 ans a rejoint l'équipe du PSV pour une saison.

Le PSV est parvenu à attirer Ivan Perisic, une recrue d'expérience qui devrait apporter beaucoup à la jeune formation d'Eindhoven.

L'ancien Brugeois était libre et s'est engagé pour une saison. Le Croate a admis avoir discuté et demandé conseil à un ancien coéquipier à l'Inter avant de donner le feu vert : "J'ai demandé conseil à mon ancien coéquipier Denzel Dumfries, ce qui m'a convaincu que le PSV était la bonne destination pour moi", a évoqué le joueur sur les canaux de son nouveau club.

Perisic et Dumfries ont, en effet, été coéquipiers à l'Inter Milan entre 2020 et 2021. Ce dernier a donc validé l'option du Croate qui s'offre une nouvelle aventure toujours au haut niveau malgré ses 35 ans, dans un club qui est très compétitif aux Pays-Bas et veut faire bonne figure en Europe : "Cela m'a convaincu. Depuis que je suis libre, j'attendais une offre comme celle-ci, un club et un environnement dans lesquels je me sentirais bien et avec lesquels je peux gagner des choses", poursuit l'ancien Brugeois.

Le lapin sorti du chapeau d'Earnest Stewart

Le directeur technique du club a réalisé un très beau coup avec un renfort qui devrait apporter une très grosse expérience à cette déjà talentueuse formation du PSV.

L'international aux 136 sélections peut jouer à plusieurs postes, et Earnest Stewart s'attend à ce qu'il soit d'une grande valeur pour l'équipe d'Eindhoven cette saison : "Pour avoir autant d'expérience, il faut être un bon joueur qui est presque toujours en forme. Les chiffres en disent long. Sa polyvalence nous aidera également", a réagit le DT du club.