Vincent Kompany a battu un record historique pour sa première en Ligue des Champions sur le banc du Bayern

Vincent Kompany a dirigé, ce mardi, son premier match de Ligue des Champions sur le banc du Bayern Munich. Les Bavarois se sont imposés sur un score sans appel : 9-2 !

Les ambitions du Bayern Munich sont claires. Reprendre le trône, en Bundesliga, et marquer cette première édition de la nouvelle mouture de la Ligue des Champions de son empreinte. Et ça, c'est bien parti.

Ce mardi, Vincent Kompany dirigeait son premier match de C1 sur le banc de l'Allianz Arena, face au Dinamo Zagreb. Et pour des débuts, l'entraîneur belge pouvait difficilement rêver mieux.

Une rencontre qui restera dans le livre des records

À la mi-temps, le score était déjà de 3-0 pour le Bayern. Avant le moment noir de la soirée : après une lourde collision, Manuel Neuer a été remplacé par Sven Ulreich. Une entrée en jeu difficile pour le deuxième gardien, puisque les Croates ont marqué à la 48e, ainsi qu'à la 50e minute.

3-2 et match relancé, donc, mais pas pour longtemps. Vingt minutes avant le terme, Harry Kane faisait déjà 6-2, sur penalty, après un autre but de Kane (qui s'est finalement offert un quadruplé) et de Michael Olise.

Le 7-2 a été le quatrième but de l'attaquant anglais, aussi sur penalty, avant les derniers coups de Sane et Goretzka. Avec ce score, le Bayern a égalé la plus large victoire de son histoire en Ligue des Champions (7-0 contre le Shaktar en 2015 et contre Bâle en 2012, tous deux en huitièmes de finale retour). C'est, par contre, la première fois dans l'histoire que le Bayern inscrit neuf buts dans un match de C1.

Ce ne sont rien d'autre que trois points"

"C'est inhabituel de marquer autant, mais on a pris beaucoup de plaisir. L'équipe a montré la bonne mentalité, la bonne énergie. Mais nous n'avons joué qu'un seul match dans cette compétition, pas plus. La seule et unique chose importante était de prendre les trois points."

"Nous avons marqué neuf buts, mais nous en avons concédé deux parce qu'on arrivait trop tard. On a tout de même su rester calme pour passer une bonne soirée" a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse, après la rencontre, selon les propos recueillis par Reuters.