Wouter Vrancken est parvenu à relancer deux joueurs qui font aujourd'hui de l'ombre aux huit transferts offensifs du club

Le club a officialisé son huitième renfort estival avec Vancsa juste avant la fin du mercato. Après Gudjohnsen, Dean, Delorge, Ito, Omgba, Varela et Araujo, le Hongrois gonfle les rangs des Buffalos. Cependant, les "transferts internes" pourraient bien être les plus importants de la campagne.

Avec Andri Gudjohnsen, Max Dean (attaque), Zalán Vancsa, Hélio Varela et Tiago Araujo (ailes), Wouter Vrancken a gonflé ses lignes offensives en ajoutant plusieurs options lors de ce mercato.

Cependant, contre Malines il a opté pour un 4-3-3 sans Vancsa, Varela ni même ces autres recrues. Les titulaires sur les ailes étaient, en effet, Noah Fadiga et Franck Surdez. Et les deux cités ont remercié leur coach de sa confiance en marquant un but chacun.

Swiss U21 international Franck Surdez (22) scored his debut goal in Belgium for KAA Gent on Sunday ✅🇧🇪



Has established himself as a starter in Gent’s attack this season. Now finally celebrating that important first goal after already delivering 3 assists in 5 games. https://t.co/OYfrQCfk3o pic.twitter.com/yiRH9i7gX7 — Bolzplazz Swiss Football Platform (@Bolzplazz) September 16, 2024

Les deux joueur étaient évidemment ravis de leur but et n'ont pas manqué de l'exprimer en zone mixte après le match, bien que Fadiga aurait aimé marquer un deuxième but. Quant à Surdez, il semble être parfaitement lancé cette saison, après être arrivé en Belgique en janvier.

Profiter des "transferts internes"

La politique de transferts de La Gantoise a été claire ces dernières semaines et mois. Wouter Vrancken l'avait déjà évoqué : "Avons-nous suffisamment d'attaquants pour la saison ? Il s'agit de remettre les attaquants actuels sur de bons rails. Et donc de ne pas se plaindre qu'il en manque un. Nous devons leur donner à tous la confiance nécessaire pour trouver une bonne dynamique", avait déclaré l'entraîneur des Buffalos.

© photonews

Entre-temps, le coach a réalisé de bons coups en relançant Surdez et Fadiga avec le succès que l'on connaît. Il a notamment utilisé les joueurs différemment sur le terrain - Fadiga a été repositionné de la défense à l'attaque : "Franck Surdez et Noah Fadiga sont deux transferts internes. Surdez s'est déjà illustré en préparation en exploitant les bons espaces. Il monte en puissance depuis le premier jour. Je lui ai demandé pourquoi il marquait seulement pour la Suisse et pas chez nous."

Progrès qualitatifs

"Il m'a répondu que ça allait venir. Il travaille très dur et ne vise pas que son propre succès. Qu'il marque maintenant son petit but ? C'est très agréable à voir, je suis content pour lui. Tout le monde est vraiment content pour lui d'ailleurs."

Et pour Fadiga aussi, c'est une belle performance et une belle revanche : "Noah a progressé cette saison, passant de latéral à ailier. Au début de la saison, il n'arrivait pas toujours à passer son adversaire, maintenant ça commence à fonctionner, ce qui libère d'autres espaces."