"En arrivant en Belgique, je n'aurais jamais pensé prendre plus de plaisir au Sporting de Charleroi qu'à Anderlecht" : Flips est heureux chez les Carolos

Alexis Flips revit. Le joueur déclare prendre beaucoup de plaisir à Charleroi.

Charleroi s'apprête à affronter Anderlecht ce samedi, une rencontre particulière pour Alexis Flips, qui a rejoint les Carolos en prêt avec option d'achat cet été en provenance de Bruxelles.

Brian Riemer, l'entraîneur qui avait écarté l'ancien Mauve, ne sera cependant plus là. Le joueur a réagit à son licenciement : "On savait qu’il était un peu sur la sellette vu les derniers résultats, mais on a été surpris que ça tombe ce jeudi. C’était assez 'drôle' parce que, finalement, on a bossé sur sa tactique pendant une heure et en sortant de là, on a appris qu’il était viré."

"En arrivant en Belgique, je n'aurais jamais pensé prendre plus de plaisir au Sporting de Charleroi qu'à Anderlecht", confie Flips au micro de Sudinfo.

Flips se sent bien avec les Carolos : "J’aime beaucoup le style de jeu et comment le coach est avec les joueurs. Le vestiaire vit bien, s’entraîne bien et on a gagné le premier match donc jusque-là, je suis très content d’être ici."

Prêt à montrer son talent

Le Français aura à cœur de montrer de quoi il est capable face à l'équipe qui ne lui a pas fait confiance.

Le natif de Villeneuve-d'Ascq a disputé 14 matchs sous les couleurs des Mauves. Frustré par son manque de temps de jeu à Anderlecht, il avait déclaré : "Merci à mes coéquipiers de m’avoir très bien accueilli ! J’ai noué de belles amitiés et j'en suis très heureux. Au moins eux ont vu mon potentiel à l’entraînement."