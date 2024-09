Vincent Euvrard revient sur son limogeage au RWDM...et sa relation avec John Textor : "Ca va sans doute vous surprendre, mais..."

Vincent Euvrard a réalisé un début de saison canon à la tête de Dender. Une belle revanche après la fin de son aventure il y a un an au RWDM.

Dender, promu en Pro League, fait office de belle surprise de ce début de saison. Le modeste club occupait en effet il y a encore peu la place de leader du championnat.

Vincent Euvrard est assurément le grand artisan de cette belle histoire. Arrivé cet été suite au départ de Timmy Simons, il a insufflé une nouvelle dynamique au sein de l'équipe.

Pourtant, il y a un an, alors qu'il venait de faire monter le RWDM en Pro League, il était limogé par le président John Textor à la surprise générale.

Il s'est exprimé à ce sujet au micro de la RTBF. Il semble ne garder aucune rancune. "Ça va sans doute vous surprendre mais au RWDM, ma relation avec John Textor était excellente. On s’est parlé cash dès le premier jour, on n’avait juste pas les mêmes objectifs, lui et moi. Moi, je voulais protéger mon groupe, John voulait faire autrement."

"Il m’a laissé faire, il m’a mis la pression… mais c’est normal : quand tu mets de l’argent quelque part, tu as aussi le droit d’y mettre le feu ! Moi, j’ai toujours suivi mon chemin et ça a réussi puisqu’on est montés. Mais ça n’a pas plus à John qui m’a viré car il avait compris que j’allais continuer à faire mon truc. C’était son droit, c’était le Boss : il m’a payé ce qu’il me devait. Chacun a pris son chemin. That’s it. "