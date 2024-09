Le RAEC Mons clarifie la mise à l'écart de sa légende pour raisons disciplinaires

Alessandro Cordaro a été écarté du noyau A de l'Albert de Mons, en D1 ACFF. Un choix que le club a justifié via un communiqué.

Séisme au RAEC Mons la semaine passée : Alessandro Cordaro, 38 ans, était mis à l'écart du noyau A par Dante Brogno. Renvoyé dans le noyau réserve, il en était nommé entraîneur-adjoint et on semblait se rapprocher d'une fin de l'aventure pour l'ancien joueur de Malines et du Sporting Charleroi.

Ce week-end, l'Albert de Mons a réagi à cette situation et en a expliqué les tenants et aboutissants via un long communiqué. "En toute transparence, les dirigeants ont souhaité apporter quelques précisions [sur le sujet Alessandro Cordaro]", lit-on.

"À la suite du titre en D2 ACFF, des discussions ont eu lieu et Alessandro Cordaro a décidé de prolonger d’une année son contrat, en préparant également sa reconversion future au sein du club.

Malheureusement, des tensions sont très vite apparues en début de saison entre Alessandro Cordaro et plusieurs membres du staff sportif.

Malgré plusieurs réunions et tentatives de conciliation au cours de ces dernières semaines, la situation ne s’est pas améliorée et commençait même à se dégrader. Les situations de conflit s’accentuaient.

Reconnaissant le travail formidable de Dante Brogno et de son staff au cours de ses deux dernières années mais aussi le parcours exemplaire d’Alessandro Cordaro, il a été proposé au joueur de quitter le noyau A mais de rester bien évidemment dans la structure pour accompagner les jeunes du RAEC Mons".

Le club précise qu'un hommage sera rendu à Alessandro Cordaro en raison de son implication dans le projet depuis ses débuts. Le joueur lui-même n'a pas réagi et on ignore s'il se satisfera de cette situation à moyen terme...