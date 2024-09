Malgré un salaire important et des résultats catastrophiques, le Beerschot ne compte pas licencier Dirk Kuyt... et voici pourquoi

Le Beerschot se trouve dans une situation sportive difficile avec seulement 1 point sur 24 et un jeu peu convaincant, mais l'entraîneur Dirk Kuyt reste en poste pour le moment. Le club traverse une période financière compliquée, ce qui rend le licenciement de Kuyt impossible.

Rien ne va pour le Beerschot, en ce début de saison. Le promu n'a engrangé qu'un point lors des huit premières journées et occupe, seul, la lanterne rouge du championnat. Dans la ville anversoise, la gronde se fait déjà bien sentir. Le licenciement de Dirk Kuyt est réclamé, mais plusieurs raisons expliquent pourquoi ça n'a pas encore été fait, et pourquoi ce sera difficile de se passer du Néerlandais.

Premièrement, le licenciement de Dirk Kuyt signifierait une perte de prestige pour le propriétaire saoudien, le prince Abdullah, qui a fait beaucoup d'efforts pour attirer Kuyt, rapporte Het Laatste Nieuws. Le match à l'Antwerp, ce dimanche, semble être un moment crucial, mais financièrement, le Beerschot reste dans une position délicate.

En mai, Kuyt a signé un nouveau contrat avec le Beerschot d'une valeur de plus de 500 000 euros bruts par an, avec un engagement jusqu'en 2025 et une option pour 2026. Le prince Abdullah voulait absolument conserver l'ancien attaquant de Liverpool et a garanti à Kuyt que l'équipe serait renforcée.

Le Beerschot n'a pas les moyens de licencier Dirk Kuyt

Cependant, la réalité financière du Beerschot, qui a subi une perte de 10 millions d'euros lors de sa saison de relégation, signifie qu'il y a à peine un budget disponible pour les transferts. Ainsi, Kuyt se retrouve face à une tâche presque impossible pour stabiliser le Beerschot.

Un licenciement de Kuyt coûterait cher aux Rats, car le club devrait payer l'intégralité de son contrat, ce qui représenterait une grosse charge financière au milieu d'une politique d'austérité.

En outre, ce serait aussi une défaite personnelle pour le prince Abdullah, qui considère Kuyt comme une icône et a associé beaucoup de prestige à sa nomination. Pour le moment, le Néerlandais restera donc en place, mais on se doute que la direction anversoise ne restera pas sans rien faire pendant toute la saison.