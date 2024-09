Une gestion catastrophique, des supporters furieux... : pourquoi le Beerschot est au bord de l'implosion

De grands projets mégalomanes qui ne se concrétisent jamais. Ce n'est pas nouveau pour le Beerschot. Les Rats sont sur un navire qui coule et ce n'est certainement pas la première fois...

De 1999 à aujourd'hui au Beerschot, cela n'a jamais vraiment été calme. Le club autrefois si prospère de Rik Coppens, icône belge et même connu au-delà des frontières, est constamment abandonné par ses propriétaires.

Au début des années 90, le club a dû descendre de deux divisions en raison de graves difficultés financières. Cela a finalement conduit à une faillite en 1999. Après la faillite, le Beerschot a été sauvé par une fusion avec le Germinal Ekeren, ramenant ainsi le club en première division.

25 ans de misère

Sous la présidence de Jos Verhaegen, le Beerschot a connu quelques années réussies, culminant avec la victoire en Coupe en 2005. Malgré ces succès sportifs, des tensions constantes existaient entre la direction et les supporters, maintenant le club dans une position instable.

En 2010, Patrick Vanoppen a pris les rênes, mais sa gestion chaotique et irréaliste a conduit à une deuxième faillite en 2013. Pour de nombreux fans, il semblait que ce serait la fin définitive de Beerschot.

De manière surprenante, le KFCO Wilrijk a offert peu de temps après une bouée de sauvetage, permettant au club de commencer une reconstruction à partir des divisions provinciales. Malheureusement, après la promotion en deuxième division, de nouveaux problèmes financiers sont survenus.

L'entreprise de construction DCA et plus tard le holding saoudien United World sont intervenus en tant qu'investisseurs, mais cela a conduit à des conflits entre les deux parties. Le club se trouve à nouveau en crise sportive et financière. Pourtant, le Prince Abdullah avait aussi de grands projets. Encore une fois, un château en Espagne.

L'architecte parti, une légion d'étrangers recrutée

Personne n'aurait pensé que le Beerschot serait promu la saison dernière, mais le grand architecte de ce succès, Gyorgy Csepregi, avait vu venir les ennuis et était parti à OHL. Construire une équipe compétitive pour la Challenger Pro League avec un budget limité est une chose, le faire pour la Pro League en est une autre.

Les Mannekes n'ont dépensé que moins de 500 000 euros pour recruter 13 nouveaux joueurs. Sur les 28 joueurs de l'effectif, 18 sont des étrangers de 13 nationalités différentes. Bonne chance pour gérer cela. Tout le monde devrait avoir de la compassion pour Dirk Kuyt, car il n'avait certainement pas signé pour ça non plus.

Le blâmer maintenant n'est pas juste, car nous ne savons pas qui ferait mieux avec ce mélange hétéroclite. Kuyt est également une victime de ce qui se passe en coulisses. Et ce n'est pas grand-chose.

Qui devrait monter au créneau ?

Les supporters ont ciblé non seulement Kuyt le week-end dernier, mais aussi les joueurs. Capitaine Ryan Sanusi en particulier. S'il y en a un qui donnerait tout pour Beerschot, c'est pourtant bien lui.

La moitié du conseil d'administration est inconnu pour le supporter moyen. La colère est surtout de la crainte. La plupart des fans du Beerschot craignent une nouvelle faillite s'il n'y a pas de solution trouvée en haut lieu. Et on ne peut pas leur en vouloir avec leur passé tumultueux...