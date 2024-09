Les supporters du Club de Bruges le détestent déjà : comment La Gantoise a réalisé un superbe coup de poker en recrutant...en D4 anglaise

La semaine dernière, La Gantoise a gagné 2-4 sur le terrain du Club de Bruges. Max Dean a marqué son premier but en championnat pour les Buffalos et semble se diriger vers un bel avenir au sein de l'équipe.

Max Dean a été le premier à marquer contre le Club Bruges ce dimanche. À la 40e minute de jeu, il a marqué le premier but et s'est surtout fait remarquer par sa célébration, allant provoquer les supporters brugeois. Avec une soi-disant millionaire strut, une célébration à la Conor McGregor, il s'est dirigé vers la tribune du Club de Bruges.

Les "c**illons" en voie de disparition

"J'apprécie ce que fait McGregor. Je n'y pense pas. Je fais juste ce qui me vient à l'esprit. Les supporters du Club de Bruges ont le droit d'être en colère. Mais malheureusement, je n'ai pas reçu de bière sur moi", a déclaré Dean après le match.

Arnar Vidarsson, directeur sportif du KAA Gent, a également été impressionné lors de l'émission Extra Time : "C'est juste un c**illon et ceux-ci sont actuellement en voie de disparition dans le monde du football. J'aime bien voir ça et je provoquais aussi quand j'étais joueur."

© photonews

Finalement, son comportement a valu à Dean un carton jaune lors du match. "Je n'ai pas abordé Max à ce sujet, c'est un peu dans son jeu évidemment. Nous allons parler du fait qu'il doit canaliser cela bien sûr."

"Il ne faut pas en faire plus que ce que c'est. J'ai déjà vu bien pire dans ma carrière. Il est opportuniste dans le grand rectangle, mais il est juste du genre à vouloir gagner - il n'a pas un côté méchant ou agressif", a déclaré Wouter Vrancken à ce sujet.

Un gagnant avec une mentalité de gagnant

"Il a une mentalité de gagnant. Il ne cherchera pas à simuler et fera tout ce qu'il peut pour rester debout. Son but est de marquer des buts et d'obtenir un résultat. Je préfère qu'ils se donnent à fond plutôt que de devoir les pousser en permanence."

Il y a quelques semaines, l'entraîneur pensait que Max Dean n'était pas prêt : "Max Dean est le seul autre avant-centre que nous avons et il a encore du chemin à parcourir. Lui mettre autant de pression n'est pas encore approprié et il n'est pas prêt. C'est dommage, mais il n'y a rien à faire", avait-il déclaré à l'époque.

En deux semaines, les choses ont beaucoup changé. Dean semble maintenant être prêt à commencer les matchs et a remercié pour la confiance accordée. Parmi les supporters, il commence à rappeler à certains Benito Raman dans sa période de gloire chez les Buffalos. Nous avons hâte de voir ce que le jeune joueur nous réserve...