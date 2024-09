Toby Alderweireld va disputer son premier derby d'Anvers : "Encore plus important que ceux avec l'Atlético, l'Ajax et Tottenham"

L'Antwerp jouera le derby contre le Beerschot, dimanche. Une rencontre qui verra le jour pour la première fois depuis le mois de mars 2022, analysée par Toby Alderweireld.

Dimanche, le derby anversois aura lieu au Bosuil, entre l'Antwerp et le Beerschot. Un match très attendu, pour lequel les nerfs sont déjà à vifs après les menaces proférées par les supporters des Rats à leurs dirigeants.

De son côté, l'Antwerp fait tout son possible pour mettre ses joueurs en alerte après un début de saison en demi-teinte. Samedi, les supporters du Great Old se rendront au centre d'entraînement pour encourager une dernière fois leurs hommes avant ce derby.

Une rencontre analysée par le capitaine Toby Alderweireld sur les médias du Matricule 1. "Le Klassieker entre l'Ajax et le PSV. Le North-London derby entre Tottenham et Arsenal. Le derby madrilène entre l'Atletico et le Real. Sur le papier, ce sont peut-être des affiches plus importantes, mais celle-ci signifie plus pour moi. Le derby anversois, dans ma ville."

Dans un derby, tout peut se passer, et cette vérité a déjà été prouvée à de nombreuses reprises. La saison dernière, le Racing Genk avait remonté un déficit de trois buts dans le derby limbourgeois face à Saint-Trond.

"Un derby est un match à part. Nous avons plus de points, mais la forme du jour sera déterminante. Il faudra rester concentré. Nous préparons donc ce match exactement de la même manière que tous les autres matchs de championnat", conclut Alderweireld.