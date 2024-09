Après les gros débordements de la semaine dernière, le président d'honneur du Beerschot lance un appel et craint le pire pour le derby anversois

Dimanche, le derby anversois est au programme. Les nerfs sont déjà sérieusement tendus avant le match. Le président d'honneur de Beerschot, Luk Lemmens, a d'ailleurs un message clair pour les fans des Rats, car il craint des débordements.

Au Beerschot, rien ne va depuis le début de saison. Le club anversois occupe seul la dernière place avec un petit point après huit journées. Dimanche, le derby contre l'Antwerp est prévu, au Bosuil.

Un match spécial pour les fans des deux clubs. Après la défaite 0-3 contre STVV le week-end dernier, des supporters de Beerschot ont pénétré la zone mixte pour tenter d'obtenir des explications des joueurs.

Une discussion a eu lieu entre certains membres du noyau dur, Thorsten Theys (PDG) et Luk Lemmens (président d'honneur). Des menaces auraient été proférées par des membres du noyau dur.

"Les supporters sont très déçus et je les comprends bien", commence Lemmens dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. "Ces gens ont le cœur sur la main et disent les choses telles qu'ils les pensent. Je suis aussi un supporter et je regarde cela avec tristesse."

"Le PDG et moi avons essayé d'organiser une réunion de réconciliation après le match, mais il s'avère qu'elle a été enregistrée. Personnellement, je n'apprécie pas cela, mais ce qui est fait est fait", continue-t-il.

Mais le président d'honneur souhaite surtout faire un appel important aux supporters, à l'aube du derby. "Il n'est pas utile de faire des choses maintenant, comme interrompre le match ou envahir le terrain... Notre appel reste le même : même dans les mauvais jours, nous devons rester unis derrière l'équipe."

"Ne faites pas de choses folles dimanche et essayez de soutenir votre équipe. La seule chose que nous pouvons faire à présent est de lancer cet appel. Les services de sécurité y veilleront certainement de près", conclut-il.