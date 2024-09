🎥 Pas de Lukaku ? Pas de problème : un autre Belge montre la voie à Naples avec deux buts en cinq minutes

Naples s'est imposé 5-0 contre Palerme en Coupe d'Italie. Cyril Ngonge a mis l'équipe sur du velours.

Pour ce seizième de finale de Coupe, Antonio Conte a fait souffler plusieurs cadres. Romelu Lukaku a ainsi commencé la rencontre sur le banc. Cela a permis à Cyril Nonge, arrivé l'hiver dernier contre 18 millions en provenance de l'Hellas Vérone, de décrocher sa première titularisation de la saison.

Et l'ancien Brugeois a pris sa chance. En inscrivant deux buts en l'espace de cinq minutes, il a permis aux Napolitains de mener 2-0 avant même la fin du premier quart d'heure, de quoi s'offrir un match très tranquille.

Si Ngonge remerciera sans doute le gardien adverse pour son premier but, il ne doit rien à personne sur son second, avec un joli numéro dans la défense de Palerme, suivi d'une frappe puissante.

Romelu Lukaku s'invite à la fête

Cyril Ngonge a marqué des points (et des buts) aux yeux d'Antonio Conte, avant de céder sa place peu avant l'heure de jeu. Un quart d'heure plus tard, Romelu Lukaku est monté au jeu et s'est lui aussi montré décisif.

Big Rom a délivré son troisième assist de la saison, un centre tendu repris par Scott McTominay après un raid sur le flanc droit. Naples s'est finalement imposé 5-0 et rencontrera la Lazio au prochain tour.