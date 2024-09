Le Barça a trouvé le remplaçant du blessé ter Stegen, et ce n'est pas n'importe qui

Marc-André ter Stegen ne jouera plus cette saison. Le portier allemand s'est occasionné une rupture du tendon rotulien, et pourra être remplacé par un joker médical.

Catastrophe pour le FC Barcelone dans une saison pourtant parfaite jusqu'ici sur le plan comptable. Lors de la large victoire des Catalans à Villarreal (1-4), Marc-André ter Stegen a dû être évacué sur civière, hurlant de douleur. Les scanners ont confirmé les pronostics pessimistes.

Ter Stegen souffre en effet d'une rupture du tendon rotulien du genou droit, et sa saison est terminée. Le Barça a dès lors le droit de faire signer un joker médical, avec une règle stricte : ce renfort ne peut pas être sous contrat ailleurs.

La liste des candidats était restreinte, et comprenait notamment quelques gardiens... retraités. C'est cette option qu'a choisi le Barça. Le remplaçant de Marc-André ter Stegen sera en effet a priori Wojciech Szczesny (34 ans), qui avait annoncé sa retraite en août dernier après avoir été laissé libre par la Juventus.

Fabrizio Romano, entre autres sources fiables, assure en effet que le Polonais va finalement prolonger sa carrière et signer un contrat d'un an au Camp Nou. Szczesny reste sur un bon Euro à titre personnel avec la Pologne, après une saison en tant que titulaire à la Juve.

L'ancien portier d'Arsenal a commenté la rumeur auprès du Mundo Deportivo, se contentant de souhaiter à Marc-André ter Stegen un prompt rétablissement. "C'est un bon ami et un excellent gardien de but et je lui souhaite le meilleur. C'est la seule chose que je peux commenter".