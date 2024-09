Matthieu Epolo, Anthony Moris, Mohamed Koné : les gardiens de Pro League se démarquent parmi les meilleurs d'Europe !

Trois gardiens du championnat de Belgique font partie des quinze portiers ayant réalisé le plus de clean-sheets, en Europe, depuis le début de la saison. Si Anthony Moris est devenu une évidence, à l'Union et en Belgique, Matthieu Epolo et Mohamed Koné sont de vraies révélations.

La Pro League a repris il y a bientôt deux mois, les autres championnats européens ont suivi dans les semaines suivantes. Toutes les équipes des quinze plus grands championnats européens ont donc disputé entre cinq et dix rencontres domestiques. Et en se baladant dans les statistiques, nous avons remarqué quelque chose : trois gardiens de Pro League figurent parmi les quinze gardiens évoluant en Europe ayant réalisé le plus de clean-sheet depuis le début de la saison. L'un d'eux trône même à la deuxième place : Matthieu Epolo. En ayant gardé sa cage inviolée à six reprises lors des huit premiers matchs, le jeune portier du Standard (19 ans) n'est devancé que par Evgeniy Latyshonok, gardien du Zenit Saint-Pétersbourg ayant réalisé sept clean-sheets lors des neuf premières rencontres de la saison. Epolo (Standard), Moris (Union) et Koné (Charleroi) se hissent parmi les meilleurs en Europe Si la troisième, la quatrième et la cinquième place de ce classement sont occupées par des gardiens évoluant en Ukraine ou en Russie, la sixième place est réservée à un second portier de Pro League : Anthony Moris, auteur de sa cinquième clean-sheet en huit apparitions sur la pelouse du Standard, le week-end dernier. Parmi les noms les plus connus, on retrouve Thomas Strakosha (AEK Athènes) à la septième place, juste devant Diogo Costa (FC Porto). Dominik Livakovic, le portier croate, est dixième, une position devant le très expérimenté Igor Akinfeev (38 ans, CSKA Moscou) et trois positions devant Mohamed Koné, le gardien du Sporting Charleroi, auteur de quatre clean-sheets en huit apparitions. Thibaut Courtois, qui a préservé ses filets à trois reprises en sept matchs, occupe la 31e place du classement, à égalité avec Hendrik Van Crombrugge (en six matchs), Simon Mignolet et Colin Coosemans (en huit matchs).