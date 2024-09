Tubize écrase le leader Virton à l'extérieur, les jeunes de Charleroi continuent leur sans-faute : tous les résultats de D1 ACFF

Plusieurs matchs étaient au programme ce samedi en D1 ACFF. Le leader, Virton, s'est lourdement incliné à domicile.

Surprise en D1 ACFF : l'Excelsior Virton a subi sa seconde défaite de la saison, la deuxième en trois rencontres, et s'est incliné à domicile face à Tubize-Braine. Les Gaumais restent en tête du championnat avec 12 points en 6 matchs mais Tubize en profite pour revenir, avec ce 6/6, à 2 points de la tête.

Entre ces deux équipes, à une belle 2e place (11 points) on retrouve la surprise de ce début de saison. Le Zébra Elites, les U23 du Sporting Charleroi, reste en effet invaincu depuis 5 matchs, n'ayant perdu que sa première rencontre de D1 ACFF (à Tubize-Braine). Ce samedi, les Zébrions recevaient Rochefort et on partagé l'enjeu (0-0).

Rochefort compte 7 unités en 6 matchs et restait sur deux victoires consécutives, après un début de saison très délicat (3 défaites lors des trois premières rencontres).

Enfin, le RFC Tournai recevait la RJE Binchoise : les deux équipes hennuyères ont partagé l'enjeu (1-1). Les Sang & Or n'ont toujours gagné qu'un seul match cette saison et stagnent à la 8e place au classement, devant Binche qui ne compte que 5 points.