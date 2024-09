Coup de tonnerre chez les Bleus à quelques jours de retrouver la Belgique : Antoine Griezmann arrête !

Un monument de l'Equipe de France met un terme à sa carrière internationale. Antoine Griezmann a annoncé qu'il quittait les Bleus.

C'est l'annonce choc de ce début de semaine, car elle débarque un peu de nulle part. Alors que la trêve internationale arrive la semaine prochaine, Antoine Griezmann (33 ans) a fait ses adieux à l'Equipe de France.

L'attaquant de l'Atletico Madrid a annoncé la nouvelle sobrement via ses réseaux sociaux, prenant le monde du football français au dépourvu. "C'est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie", écrit Griezmann. "Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt".

Une décision qui tombe à quelques jours de la prochaine sélection de Didier Deschamps, et alors que Griezmann était le vice-capitaine de la sélection française depuis 2022 et la retraite de Hugo Lloris. On sait que "Grizou" avait mal vécu le fait que Kylian Mbappé lui soit préféré dans ce rôle de capitaine, mais il avait rapidement fait contre mauvaise fortune bon cœur et encore récemment assuré qu'il continuerait jusqu'en 2026 avec les Bleus.

S'est-il passé quelque chose en coulisses ? Antoine Griezmann a-t-il plus de mal que prévu à gérer l'enchaînement des matchs et les calendriers chargés ? Selon Le Figaro, c'est bien la raison de cette retraite internationale surprise.

C'est un nouveau champion du monde 2018 qui tourne la page après Hugo Lloris, Raphaël Varane, Blaise Matuidi ou encore Paul Pogba, eux aussi soit retraités soit (dans le cas de Pogba) écartés des terrains. Antoine Griezmann laisse derrière lui un bilan de 137 matchs pour 44 buts et 28 assists en Bleu.