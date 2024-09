Moins d'argent mais plus d'idées : voilà pourquoi l'Antwerp sera à nouveau à surveiller de près cette saison

L'Antwerp était quelques crans au-dessus du Beerschot hier. Malgré la faiblesse de l'adversaire, on a pu constater chez les Anversois - comme c'est souvent le cas ces dernières semaines - une réelle progression.

Après des années d'opulence et de grands noms transférés, l'Antwerp s'est rendu à l'évidence : il était impossible de continuer à ce rythme. Il a donc fallu trouver d'autres idées. Cela tombe bien, Jonas De Roeck n'en manque pas à l'Antwerp. Il fait jouer son équipe d'une manière légèrement différente que sous son prédécesseur Mark van Bommel. Avec le Néerlandais, l'accent était mis sur une bonne organisation et surtout beaucoup de duels gagnés. De Roeck y a ajouté un jeu plus technique.

La jeunesse doit rapporter

Les suiveurs de l'Antwerp ont été agréablement surpris après un été rempli de doutes. La philosophie maison n'a pas été reniée pour autant, avec beaucoup d'engagement, mais il y a désormais plus d'idées en possession de balle. De Roeck a reçu pour mission de rendre l'académie plus importante, du bon travail est accompli à cet égard.

Des garçons comme Mahamadou Doumbia et Kobe Corbanie s'intègrent sans problème et ont une très bonne qualité de passe. Zeno Van den Bosch continue de progresser aux côtés d'Alderweireld et devrait rapporter gros plus tard. C'est aussi le but : développer la jeunesse pour en tirer profit.

© photonews

C'est également pourquoi Jean Kindermans a été recruté. Il sait comment faire, car son travail à Anderlecht a rapporté des dizaines de millions d'euros au club. L'Antwerp veut emprunter le même chemin, et se diriger vers ce que le cabinet d'analyse renommé Deloitte considère depuis des années comme la seule façon pour les clubs belges de sécuriser leur avenir.

La Belgique reste un championnat de formation. Au Bosuil, la jeunesse locale est entourée par de nombreux anciens expérimentés et de qualité : Toby Alderweireld, Tjaronn Chery, Vincent Janssen, Dennis Praet, Denis Odoi sont là pour veiller à ce que la pression ne repose pas sur leurs épaules.

De Roeck met en valeur les qualités de ses meilleurs joueurs

Le PDG Sven Jaecques a également du mérite. En l'absence de Marc Overmars, il a mené les négociations et a rassemblé une équipe compétitive pour le top six avec peu de moyens.

Jonas De Roeck a fait le reste. Son système repose sur les courses dans le dos de la défense, beaucoup de mouvement et est également basé sur les qualités de ses meilleurs joueurs. Par exemple, Chery doit être mis en position pour tirer, Ondrejka doit avoir l'espace pour entrer, Bataille doit être lancé par les défenseurs centraux.

En apparence, tout est structuré de manière assez simple avec un effectif qui, sur le papier, est moins bon que la saison dernière. Pourtant, au Bosuil, ils sont plus d'un à trouver Chery plus précieux qu'Ekkelenkamp et à constater le retour en forme de Vincent Janssen. Cette saison encore, il faudra tenir les Anversois à l'oeil.