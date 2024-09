Une ancienne pépite du Standard s'offre l'OM et gâche les débuts d'Adrien Rabiot

Diego Moreira a inscrit le seul but du match entre Strasbourg et Marseille. L'ancien grand talent du Standard a par là gâché les grands débuts phocéens d'Adrien Rabiot.

L'OM n'est plus invaincu en Ligue 1 ! C'était le petit événement de ce week-end chez nos voisins du sud. Marseille s'est en effet incliné sur la plus petite des marges (1-0) à Strasbourg, et le but alsacien a été inscrit par un joueur formé au Standard.

Diego Moreira (20 ans), ancienne pépite du centre de formation du Standard de Liège, a en effet inscrit le seul but de la rencontre à la 40e minute. Le premier but du Belgo-Portugais sous ses nouvelles couleurs, lui qui a été transféré cet été de Chelsea à Strasbourg après quelques années d'instabilité.

Moreira avait quitté le Standard pour Benfica très jeune, en 2020, et après quelques belles années en réserve du club portugais, il signait à Chelsea en 2022. Sans surprise, au milieu de l'armée de joueurs recrutés par les Blues, Diego Moreira ne s'imposait pas ; il était prêté à l'OL la saison passée, sans plus de succès.

Voilà l'ex-international belge U15, qui a choisi le Portugal dès 2019 et évolue en U21 désormais, peut-être enfin lancé au Racing Strasbourg. Il y est en tout cas titulaire et a donc inscrit son premier but ce dimanche. Un but qui inflige à l'OM sa première défaite de la saison, et qui gâche les débuts d'un certain Adrien Rabiot, monté au jeu.

Marseille est désormais 3e de Ligue 1 à 3 points du PSG, tandis que Strasbourg pointe à une belle 8e place après 6 journées de championnat.