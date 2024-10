🎥 Aux bons souvenirs de Sclessin : un ancien du Standard se fait plaisir avec une frappe en pleine lucarne en Serie A

Cagliari s'est imposé 2-3 à Parme hier soir. Avec notamment un but splendide de Razvan Marin.

Il y a 5 ans, le Standard avait su tirer 12,5 millions du transfert de Razvan Marin à l'Ajax Amsterdam. Mais le milieu de terrain n'y avait pas brillé. Les Ajacides l'avaient alors prêté à Cagliari. En 2021, les Sardes ont déboursé 10 millions pour l'acquérir définitivement.

Un habitué de la Serie A

Après un séjour en prêt long de deux saisons à Empoli, revoilà Marin de retour à Cagliari. Titulaire lors de chacun des matchs de championnat depuis le début de saison...excepté ce soir, il vient d'inscrire son premier but en sortant du banc. Et quel but !

Trouvé à l'entrée de la surface, le joueur de 28 ans a délicieusement ouvert son pied pour nettoyer la toile d'araignée dans la lucarne. Une inspiration aussi belle qu'importante puisque Parme et Cagliari en étaient à 1-1 à l'approche du dernier quart d'heure.

Parme a bien cru accrocher le partage en égalisant sur penalty à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Mais à l'image du Standard, qui a également recollé sur penalty ce weekend, ils ont encaissé le but fatidique dans les secondes qui ont suivi (2-3). Cagliari empoche ainsi sa première victoire de la saison.