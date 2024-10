Luxueux dilemme à Genk : opter pour l'expérience ou la jeunesse ?

Si vous êtes confronté au dilemme d'avoir trop de bons joueurs à aligner, on peut effectivement parler de luxe. C'est la situation dans laquelle se trouve Thorsten Fink, mais c'est évidemment un problème agréable à gérer.

La question est de savoir s'il doit continuer à titulariser Tolu Arokodare, régulièrement aligné ces dernières semaines, ou opter pour Oh Hyeon-gyu, qui a impressionné lors de ses entrées en jeu. Le natif de Festac Town s'est révélé être un élément clé du KRC Genk.

Le joueur nigérian n'est pas seulement le meilleur buteur avec six réalisations, mais il est également précieux pour la conservation du ballon et la création d'espaces pour ses coéquipiers. Fink apprécie particulièrement sa puissance et sa capacité à se montrer efficace dans la surface, ce qui le rend particulièrement utile dans les matchs où la bataille se joue dans de petits espaces.

D'un autre côté, le Sud-Coréen a su se faire remarquer comme un adversaire redoutable grâce à ses performances impressionnantes lors de ses apparitions sur le terrain. Lors de ses dernières entrées, notamment avec son but décisif contre le KV Malines, il a prouvé sa précision et sa rapidité.

Aligner les deux joueurs ?

La possibilité d'aligner les deux attaquants simultanément est une option que Fink envisage, mais cela impliquerait que d'autres joueurs, comme Konstantinos Karetsas, devraient céder leur place : "Si nous le faisons, Kos Karetsas ne pourra pas jouer. C'est pourquoi c'est un choix très difficile. La situation actuelle est un luxe pour nous."

"Je ne pense pas que Fink modifiera simplement son système", a déclaré l'analyste Patrick Goots dans HBvL. "Mais il pourrait très bien les aligner tous les deux, par exemple lorsque Genk est mené au score. D'ailleurs, je le vois bien aligner Oh contre Courtrai."