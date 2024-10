Le noyau d'Anderlecht perd de sa valeur, un joueur du Standard dégringole aussi, le joueur le plus cher de Pro League inchangé

Transfermarkt a mis à jour la valeur marchande des joueurs de notre championnat. Certaines baisses et hausses marquantes sont à signaler.

Le début de saison brouillon d'Anderlecht a coûté sa place à Brian Riemer mais se reflète aussi à la valeur du noyau. Transfermarkt a en effet mis à jour ses chiffres. La méforme de plusieurs cadres fait passer la valeur totale du noyau de 116 à 109,4 millions.

Les plus grandes baisses sont à retrouver chez Anders Dreyer (de 15 à 12 millions) et Kasper Dolberg (de 12 à 10). Ailleurs qu'au Sporting, les autres chutes sont à retrouver chez les joueurs qui ont longtemps attendu un transfert cet été avant de rester à quai comme Jean Butez (de 8 à 6 briques), Arnaud Bodart (de 6 à 4) et Kevin Denkey (de 16 à 14).

Le Togolais reste toutefois le troisième joueur le plus bankable du championnat. Le deuxième est Raphael Onyedika, la plus haute progression de la mise à jour (de 10 à 16 millions). Andreas Skov Olsen reste quant à lui le joueur plus cher de Pro League avec une valeur stable de 18 millions.

Epolo progresse, Djukanovic chute

A part Onyedika, plusieurs autres éléments ont profité de leur bon début de saison pour voir leur valeur grimper. A Genk, le jeu gardien Mike Penders passe de 1 à 5 millions malgré son statut de remplaçant, Konstantinos Karetsas grimpe quant à lui de 4 à 7 millions. Même progression pour Maxim De Cuyper (de 9 à 12).

A l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki voit sa cote passer de 5 à 7 briques. Du côté de Charleroi, la valeur de Daan Heymans a presque doublé, passant de 1,5 à 2,5 millions. Au Standard, Matthieu Epolo passe de 800 000 euros à 3 millions, la plus forte hausse du noyau. Chute libre en revanche pour Viktor Djukanovic, toujours blessé, qui valait 7 millions à son arrivée et n'en vaudrait plus que 4,5.