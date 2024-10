Le sort s'acharne sur De Sart, deux autres cadres du RWDM très incertains pour le choc contre la RAAL

Le RWDM s'apprête à accueillir la RAAL pour le choc du weekend en D1B. Yannick Ferrera devra une nouvelle fois composer sans Alexis De Sart.

Alexis De Sart pourra-t-il un jour enchaîner les matchs sans être trahi par son propre corps ? Le capitaine du RWDM se remettait à peine de deux lourdes blessures. La saison passée, pour le retour des Molenbeekois en D1A, le milieu de terrain avait été mis sur la touche de septembre à février par une déchirure musculaire.

Il était à peine revenu dans le parcours qu'une blessure aux ischios le renvoyait à l'infirmerie du mois de mars jusqu'au début de cette saison. Monté au jeu lors des trois derniers matchs, il n'aura à nouveau tenu qu'un mois.

Yannick Ferrera a ainsi annoncé en conférence de presse que son capitaine était à nouveau out : "Alexis est blessé à la cuisse, à un autre endroit que la dernière fois, mais sera indisponible quatre à six semaines" déclare-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Le RWDM va-t-il aussi devoir revoir ses plans en attaque ?

Un nouveau coup dur pour le joueur, mais aussi pour l'équipe. D'autant que deux cadres sont incertains : "Gaëtan Robail a pris un gros coup avec les crampons du gardien marqué sur sa peau et un sacré hématome. Ilyes Ziani s'est tordu la cheville. Nous espérons encore que cela évolue favorablement au cours des 24 prochaines heures pour qu'ils puissent s'entraîner avec le groupe".

Robail (4 buts et 2 assists) et Ziani (3 buts et 5 assists) sont les joueurs les plus décisifs en ce début de saison. L'évolution de leurs cas pourrait donc être prépondérante pour le RWDM, qui va tenter de prendre six points d'avance sur la RAAL en tête du classement.