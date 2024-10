Un très solide adversaire pour l'Union...avec deux anciens de Pro League : "Ils ne sont pas là pour rigoler !"

L'Union Saint-Gilloise accueille Bodo/Glimt ce jeudi en Europa League. L'équipe norvégienne, sous ses airs de petit poucet, est en réalité un gros morceau dont il faudra se méfier.

Afin de préfacer cette rencontre, nous avons échangé avec Freddy Toresen, journaliste pour le média norvégien Avisa Nordland, et suiveur de Bodo/Glimt depuis 25 ans.

Bodo/Glimt, leader de D1 norvégienne, a récemment gagné contre Porto en Europa League. En championnat, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 5 derniers matchs. "Ils ont quelques problèmes de blessure, mais beaucoup de problèmes sont revenus de blessure et reviennent dans le coup", nous explique Toresen.

"Je vois un certain changement récemment, l'équipe joue de mieux en mieux. L'équipe est dans une bonne situation. Ils sont à leur meilleur niveau pour le match de ce jeudi."

Les retrouvailles avec deux anciens de Pro League

Bodo/Glimt aura quelques absents, notamment en défense. Cependant, ils peuvent compter sur deux anciens de Pro League qui retrouvent un second souffle : Philipp Zinckernagel (ex-Standard et Club de Bruges) et Jens-Petter Hauge (ex-La Gantoise).

"Zinckernagel sera probablement titulaire à droite, Hauge à gauche. Depuis son transfert à l'AC Milan, Hauge n'avait joué que 10 rencontres entières en trois ans. Il devait jouer plus pour se développer, avoir la confiance du coach. Zinckernagel m'a dit qu'il retrouvait la joie de jouer au football. La semaine dernière, il a joué attaquant et a été spectaculaire. Ils sont les deux joueurs-clés de Bodo/Glimt, les deux armes principales", nous affirme Toresen.

Bodo/Glimt et l'Union, des clubs pas si différents que ça

En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Pocognoli avait comparé l'histoire récente de Bodo/Glimt et de l'Union, deux "petits" clubs qui performent désormais sur la scène nationale et en Europe. Toresen rejoint cette comparaison.

"Je pense que si Bodo/Glimt gagne le championnat cette saison, ils deviendront le plus grand club de Norvège. Ils pourraient gagner 4 fois le championnat en 5 ans. C'est énorme pour un club du cercle arctique norvégien."

"L'Union et Bodo/Glimt sont deux clubs dans une situation un peu comparable. Bodo/Glimt a un petit stade de seulement 8000 personnes, mais peut jouer en Europe dedans. L'Union était l'un des meilleurs clubs de Belgique il y a 100 ans. Comme Bodo/Glimt, ils ont été relégués. Ils ont failli gagner le titre plusieurs fois. Donc oui, il y a beaucoup de similarités entre ces deux clubs. C'est ce qui rend ce match encore plus excitant."

Le meilleur ennemi...de José Mourinho

Bodo/Glimt a réalisé de nombreux résultats en Europe ces dernières années. Notamment, en battant l'AS Rome sur un score historique de 1-6. Freddy Toresen se rappelle. "Bien sûr, ils avaient un petit avantage avec leur terrain synthétique. Rome a essuyé la plus grosse défaite de José Mourinho en tant que coach. Au retour, ils ont voulu détruire Bodo/Glimt, le match s'est terminé...sur le score de 2-2. ils se sont rendus compte que Bodo/Glimt n'était pas là pour rigoler."

"Ils se sont revus en quarts de finale. Bodo/Glimt a gagné 2-1 à l'aller, mais a ensuite perdu 4-0. Mais ils ont aussi gagné contre le PSV, le Celtic...Comme pour ce jeudi, ils sont capables de bien jouer en-dehors de leur terrain synthétique."

Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt : une prédiction ?

Pour conclure, nous avons demandé à Freddy Toresen de nous livrer sa prédiction concernant la physionomie et le résultat du match de ce soir.

"Bodo/Glimt ne jouera pas différemment de d'habitude. Ils vont essayer d'attaquer, en jouant en 4-3-3, en démarrant de l'arrière. Ils tenteront de contrer le pressing haut de l'Union. Ils savent que l'Union est en difficulté et manque de quelques joueurs, mais reste une bonne équipe. Je pense que la rencontre se terminera sur un partage. Probablement 1-1.