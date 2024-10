Après la claque reçue contre le RFC Liège, Seraing veut rebondir contre Eupen...l'ancien club d'Mbaye Leye : "Montrer d'avantage de caractère"

Ce soir, Seraing accueille Eupen. Les Métallos veulent décrocher leur première victoire de la saison.

Après deux partages contre Beveren et le Club NXT, Seraing a replongé face au RFC Liège (défaite 0-3). Les hommes d'Mbaye Leye ont laissé les Sang et Marine empocher leur première victoire et entendent bien se lancer à leur tour contre Eupen.

"On s'est mis en difficulté nous-mêmes face à Liège. On se doit de réagir ce week-end même si on reçoit une équipe avec un effectif taillé pour la D1. On doit reproduire ce qu'on a bien fait à Beveren et contre Lommel, et montrer davantage de caractère quand les choses ne vont pas comme on veut" a déclaré Mbaye Leye.

Face aux Métallos, Eupen a retrouvé le goût de la victoire contre les U23 de Genk après cinq matchs sans victoire. Leye connaît bien les Pandas pour y avoir évoluer comme joueur : "Eupen est un club sympathique et familial, avec un collectif qui tourne bien au-delà de ses individualités. On doit trouver une certaine régularité, et ça passera par une première victoire".

Seraing doit lancer sa saison

Même topo pour Mathieu Cachbach : "On n'a pas d'excuses pour la prestation du week-end passé. On doit apprendre à garder le même niveau pendant 90 minutes et à limiter ces petites erreurs qui nous coûtent des points".

Pour le milieu de terrain, l'équipe est sur la bonne voie : "On se crée des occasions, mais on manque encore d'efficacité dans les deux rectangles. On a une philosophie de jeu claire, et on a envie de le prouver sur le terrain. Eupen est une équipe de qualité qui doit jouer la montée, mais on a hâte de montrer que le groupe a envie de réagir".