Colin Coosemans revient sur le départ de Brian Riemer et les débuts de David Hubert à Anderlecht : "Nos matchs de préparation étaient pourtant fantastiques"

Le RSC Anderlecht s'est séparé de Brian Riemer, il y a deux semaines. Son successeur intérimaire, David Hubert, s'en sort particulièrement bien.

Le Sporting d'Anderlecht a connu un début de saison mouvementé, avec le départ de Brian Riemer quelques semaines seulement après la reprise du championnat. Les critiques du monde extérieur concernant le jeu proposé par les Mauves étaient nombreuses, ce qui a agacé Colin Coosemans.

"Si je reviens à la préparation, Riemer avait vraiment mis l'accent sur les schémas offensifs et la créativité. Parfois, cela s'est révélé être fantastique durant nos matchs amicaux de pré-saison" a déclaré le portier titulaire d'Anderlecht en conférence de presse, selon les propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Anderlecht se sentait donc bien en préparation, mais dès que la saison a débuté, les adversaires semblaient déjà complètement adaptés à son style de jeu. "Ensuite, les équipes défendent avec une double ligne. Et avec un terrain dans cet état, ce n'est pas évident de dépasser une équipe qui joue de la sorte."

David Hubert a rendu la confiance au noyau d'Anderlecht

Coosemans admet toutefois que l'équipe n'a pas montré ce que l'on attendait d'elle. "Les résultats doivent être liés au beau jeu, ici, et c'est ce qu'on travaille énormément sous la direction de David Hubert. Il a de grosses compétences en communication et lit très bien le football. Tant en préparation, à l'aide de l'analyse vidéo, que pendant les matchs. Et il fait preuve de courage, ce qui est nécessaire en tant qu'entraîneur d'Anderlecht."

L'entraîneur toujours intérimaire du RSCA parvient à donner de la confiance à son groupe. "Ensuite, on voit que le noyau peut proposer au football qui correspond au style de la maison. Pousser l'accélérateur et viser la victoire, c'est ce qu'Hubert nous dit continuellement" a conclu Colin Coosemans.