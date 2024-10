Quels objectifs après le mercato le plus agité de sa carrière ? Fergal Harkin se livre sur la saison du Standard

Le Standard cherche encore la meilleure formule en ce début de saison. Fergal Harkin fait le point sur les attentes autour de l'équipe.

Fergal Harkin n'a pas chômé cet été. La rengaine est connue : quand on n'a pas de pétrole, il faut avoir des idées. Le Standard a donc dû se montrer inventif pour se renforcer à moindre prix vu la situation financière du club.

Le directeur sportif s'est plié en quatre pour répondre aux demandes d'Ivan Leko. Les 11 arrivées et les 21 départs (prêts et fins de contrat inclus) ont considérablement bouleversé le noyau. Les cartes sont désormais dans les mains de l'entraîneur.

"Il suffit juste de gagner de manière régulière. L’attente est élevée au Standard et je l’accepte, mais la situation financière actuelle est très éloignée de celle des autres clubs. Nous sommes les troisièmes moins dépensiers de Pro League (600 000 euros investis). Non seulement nous avons dépensé le moins, mais nous avons aussi dû recruter le plus de joueurs" explique Fergal Harkin à SudInfo.

Difficile de trouver l'équilibre

Malgré cela, les ambitions demeurent bien présentes : "Bien sûr, nous voulons vivre une saison calme, mais elle ne le sera que si nous sommes du bon côté du tableau. Nous avons maintenant une bonne équipe, et nous pouvons être compétitifs".

C'est qu'un club comme le Standard ne peut se permettre de rester dans la colonne de droite : "Nous devons nous améliorer. Nous le savons, et j’ai toujours dit que ce club doit se battre pour des places européennes chaque année. Nous l’exigeons, mais les changements et les défis de ces dernières années ont été assez impactants".