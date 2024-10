🎥 David Hubert a marqué le dernier but de sa carrière...à Matthieu Epolo : il sait comment gagner un Clasico

Le jour du tant attendu Clascio est arrivé. David Hubert va vivre l'un des grands moments de sa jeune carrière d'entraîneur.

Avant de prendre en charge les U18 d'Anderlecht et même l'équipe première au départ de Brian Riemer, c'est au Sporting que David Hubert a touché les derniers ballons de sa carrière de joueur. Il avait en effet apporté toute son expérience aux RSCA Futures lors de la saison 2022/2023, raccrochant les crampons il y a un peu moins d'un an.

La réalité du terrain est donc encore toute fraîche. Pour s'en convaincre, remontons à son dernier but professionnel. C'était en novembre 2022...face aux U23 du Standard. La feuille de match renseigne quelques noms intéressants.

Son but, Hubert l'a marqué à Matthieu Epolo d'une belle déviation de la tête, bien servi par Chris Lokesa. Après 11 minutes, les RSCA Futures dirigés par Guillaume Gillet menaient déjà 2-0.

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ Marque le dernier but de sa carrière dans le mini Clásico

2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Entraîne le RSC Anderlecht dans le vrai Clásico belge



David Hubert a vécu beaucoup de choses en deux ans ! 🟣⚪️ #ANDSTA pic.twitter.com/LKTzP3iZYP — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 4, 2024

David Hubert connaît bien quelques Liégeois

Dans l'équipe, on retrouvait également un certain Ilay Camara, qu'Hubert retrouvera aujourd'hui dans le camp d'en face. Sur le banc, on retrouvait notamment Nilson Angulo, tandis que Lucas Stassin était aligné en pointe.

Entre les perches, Bart Verbruggen avait arrêté un penalty d'Alexandro Calut à l'heure de jeu. Outre Calut et Epolo, le SL 16 alignait des garçons comme Noah Ohio, Ilyes Ziani (aujourd'hui au RWDM), Lucas Noubi et Léandre Kuavita.

Les RSCA Futures l'avaient finalement emporté 3-0. Nul doute que David Hubert signerait des deux mains pour un tel résultat cette après-midi. L'ambiance risque en tout cas d'être un rien plus chaude qu'au Stade Roi Baudouin à l'époque.