Hendrik Van Crombrugge a eu peur de revivre la même chose qu'à Anderlecht : "Je l'ai dit en interne"

Hendrik Van Crombrugge a retrouvé une place de titulaire à Genk. Un soulagement pour celui qui ne voulait pas une nouvelle fois se faire passer devant par un jeune talent du club.

Pour le tout premier match de la saison de Genk, c'est Mike Penders qui a commencé entre les perches, profitant de la blessure d'Hendrik Van Crombrugge. Dans la foulée, il était transféré à Chelsea pour 20 millions d'euros mais prêté au Racing jusqu'en fin de saison. Malgré ce nouveau statut, c'est bien Van Crombrugge qui a été confirmé en numéro un.

Il concède toutefois au podcast MIDMID ne pas avoir vécu un été serein : "Il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps et j'ai vu quelques similitudes avec le scénario de Bart Verbruggen quand j'étais à Anderlecht".

Les gardiens, un poste référence à Genk

Van Crombrugge ne voulait pas revivre la même chose : "J'avais tout fait pour être prêt pour le début du championnat. Ensuite, c'est un coup dur de ne pas jouer. Je n'ai pas non plus joué le deuxième match. En interne, j'ai fait savoir que je ne me voyais pas rester sur le banc une saison entière".

"Je me trouve trop bien pour cela, en termes de qualités et aussi physiquement. Je ne voulais pas perdre une autre année. En fin de compte, le club a communiqué clairement et, après avoir travaillé dur, j'ai eu ma chance" poursuit-il.

Reste à voir ce que pensent Chelsea et Mike Penders de la situation. Hendrik Van Crombrugge a beau guider les jeunes gardiens avec plaisir, il ne cédera pas sa place si facilement.