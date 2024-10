Forfait de taille pour les Diables Rouges, Tedesco rappelle Aster Vranckx

Mauvaise nouvelle ce lundi matin au moment pour les Diables Rouges de se rassembler à Tubize. Amadou Onana est absent.

En plus de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, Domenico Tedesco va devoir se passer d'un cadre de plus pour les matchs de Ligue des Nations en Italie et contre la France. Amadou Onana est en effet forfait, a annoncé l'Union Belge ce lundi.

"Amadou Onana n'est pas fit pour les deux matchs à venir en raison d'une blessure aux ligaments", lit-on. L'UB annonce dans la foulée le nom du remplaçant d'Onana : il s'agira d'Aster Vranckx (22 ans), le milieu de terrain de Wolfsbourg.

Vranckx arrive sur une bonne note en sélection puisqu'il était titulaire pour la première fois de la saison ce week-end lors de la victoire face à Bochum. Avant cela, il était monté au jeu à trois reprises lors des rencontres précédentes.

C'est un coup dur pour Tedesco et les Diables Rouges : Onana était titulaire et a joué l'intégralité des matchs de l'Euro 2024, puis 90 minutes à deux reprises le mois passé en Ligue des Nations.

Vranckx, de son côté, compte 8 caps, toutes sous Tedesco, mais n'a plus joué depuis le 8 juin dernier et la victoire face au Luxembourg.