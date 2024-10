Direction Rome : le fanguide des supporters des Diables Rouges avant Italie-Belgique

Les supporters des Diables Rouges seront assez nombreux cette semaine pour le choc face à l'Italie. Un match très attendu pour lequel Walfoot vous présente le programme !

Ce mercredi, les Diables Rouges vont tenter de se réconcilier avec leur public : direction l'iconique Stadio Olimpico de Rome pour un match au sommet contre l'Italie. Un match qui a évidemment toujours une saveur particulière pour l'importante communauté italienne de Belgique, et lors duquel les Diables auront à coeur de se rattraper après un déplacement raté en France.

Le Stadio Olimpico, bien sûr, c'est un stade légendaire, qui accueille les matchs à la fois de l'AS Rome et de la Lazio mais donc, aussi, ceux de la Nazionale. Un stade situé un peu en périphérie de la ville : de la gare centrale Termini, il vous faut 45 minutes en transport en commun pour vous y rendre.

La veille du match, cependant, pas besoin de se rendre aux abords du stade : les supporters des Diables Rouges se donnent rendez-vous au Shamrock Pub, Via del Colosseo 1C. Le Colosseo, vous l'aurez deviné : il s'agit du Colisée. Vous pourrez donc aisément visiter ce monument légendaire de la Ville Éternelle, situé à deux pas, ainsi que le Forum ou encore le Cirque Maxime, avant de vous rendre au point de rendez-vous dès 17h.

La fanwalk des supporters des Diables

Au Shamrock Pub, vous pourrez rencontrer les membres de l'organisation officielle de supporters 1895, qui donnent tout à chaque trêve internationale pour offrir la meilleure expérience aux amoureux des Diables Rouges. Votre ticket pour le match, mais aussi vos écharpes et souvenirs du match pourront être obtenus sur place.

Durant votre séjour à Rome, qui s'annonce ensoleillé (vous êtes chanceux : ce mardi, il pleuvait à verse !), nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l'incroyable Basilique Saint-Pierre, le quartier très relax et festif du Trastevere ou encore la très paisible et historique Via Appia, un peu à l'extérieur du centre-ville.

Le jour du match, par contre, rendez-vous aux alentours du Stadio Olimpico : les supporters des Diables Rouges et 1895 se rencontreront à la Piazzale di Ponte Milvio, aux abords du parc qui borde le stade et près de l'historique pont Milvio. Un quartier tranquille et agréable, mais qui devra résonner des chants des supporters belges pour la fanwalk prévue à 19h15 et qui devrait durer 30 minutes jusqu'au stade. Come on Belgium !