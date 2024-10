Hugo Siquet se confie sur sa situation actuelle au Club de Bruges...

Hugo Siquet a rejoint le Club de Bruges cet été pour 3 millions d'euros. Cependant, il peine à s'y imposer. Le joueur revient sur cette période difficile.

Hugo Siquet traverse une période compliquée au Club de Bruges, c’est un fait. Lors des quatre derniers matchs de championnat des Blauw en Zwart, il n’a pas été aligné. À deux reprises, il n’a même pas été convoqué.

"J’ai déjà connu des moments plus difficiles," confie le défenseur latéral dans une interview au Het Nieuwsblad. "Je suis bien installé à Knokke et je me suis bien intégré au Club de Bruges."

"Ce qui me manque actuellement, ce sont des minutes de jeu. Mais je dois garder mon calme et continuer à travailler dur dans l’ombre. Ces minutes finiront par venir," ajoute-t-il.

Pour moi, jouer avec le Club NXT ne serait absolument pas un problème"

Les bonnes performances de Joaquin Seys l’ont fait reculer dans la hiérarchie de Nicky Hayen, le reléguant à la troisième place, sans oublier que Kyriani Sabbe est également un concurrent sérieux.

"Pour moi, jouer avec le Club NXT ne serait absolument pas un problème, que ce soit pour un ou plusieurs matchs. La seule chose que je peux faire en ce moment, c’est rester discret, travailler dur et prouver ce dont je suis capable," conclut-il.