L'Arabie Saoudite comme terrain de jeu après 25 ans en Belgique : "Cristiano Ronaldo m'a regardé droit dans les yeux"

Gaëtan Coucke s'éclate en Arabie Saoudite. Même si le déplacement de ce weekend à Al-Nassr s'est vite avéré compliqué.

Cet été, Gaëtan Coucke a profité de la fin de son contrat à Malines pour prendre le temps de se trouver un nouveau club. Après avoir fait toute sa carrière en Pro League, l'ancien espoir de Genk a décidé de signer en Arabie Saoudite à 25 ans.

"L'adaptation à la culture s'est déroulée sans problème. Les premières semaines, j'ai séjourné dans un hôtel parce que je cherchais encore une maison. J'en ai trouvé une il y a quelques jours, ce qui apporte une certaine tranquillité" raconte-t-il au Belang van Limburg.

Le face-à-face avec Cristiano Ronaldo

Un choix financier ? Pas uniquement : "Ici, j'ai déjà joué contre Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Franck Kessié et Cristiano Ronaldo. Il y a un an, je n'aurais jamais pu rêver de ça. Ils auraient pu m'offrir autant d'argent, si ces noms n'étaient pas là et si la compétition n'était pas allée aussi loin, je ne l'aurais jamais accepté".

Ce weekend, son équipe d'Al-Orobah s'est d'ailleurs déplacée à Al-Nassr, le club qui emploie notamment Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte, Sadio Mané et Cristiano Ronaldo. CR7 a d'ailleurs ouvert le score sur penalty, les locaux l'ont emporté 3-0 avec également un doublé de Sadio Mané.

"Pendant le match, vous êtes principalement concentrés sur le jeu, donc vous ne réalisez pas vraiment que c'est Cristiano Ronaldo qui vous fait face. On ne s'en rend compte qu'après. Mais quand on le voit debout devant la fête dans les catacombes, c'est assez spécial. Il m'a regardé droit dans les yeux au moment de son penalty. Il m'a pris à contre-pied" conclut Coucke, qui pourra raconter à ses petits-enfants qu'il fait partie de la liste des gardiens victimes du Portugais.