L'Union a encore trouvé une perle rare : "Profitez-en, il ne restera pas longtemps"

Mais où l'Union Saint-Gilloise trouve-t-elle ses recrues chaque été ? Franjo Ivanovic avait déjà montré ses qualités par éclair à ses débuts mais ce week-end, contre Bruges, son but était d'une classe absolue.

La semaine passée, un supporter de l'Union Saint-Gilloise, un peu inquiet, nous déclarait qu'à ses yeux, ça "ne marcherait pas" cette saison pour les Bruxellois. "Nous n'avons pas d'attaquant", estimait-il. Notre réponse : "Franjo Ivanovic a d'énormes qualités, s'il s'adapte bien, ça va le faire".

Dimanche soir, ce même supporter nous recontactait : "Vous aviez raison". Il faut dire que ceux qui doutaient encore du talent d'Ivanovic ont dû écarquiller les yeux devant son but au Jan Breydel. Une première touche "à la Bergkamp" du pied droit, et une conclusion intérieur pied gauche. La classe absolue, face au Club de Bruges ! Un but pareil en Ligue des Champions aurait fait le tour du monde.

Philippe Albert, en direct, s'emballait : "Il n'y a que les plus grands pour réussir un tel enchaînement". On est d'accord avec toi, Philippe - même si, bien sûr, potentiel ne veut pas dire réussite. Franjo Ivanovic devra enchaîner. Avec deux buts en 5 matchs, le Croate de 21 ans prend ses marques.

"Profitez-en, il ne restera pas longtemps en Jupiler Pro League"

Mais comment l'Union Saint-Gilloise fait-elle pour continuer à dénicher ce genre de talents ? Pour être totalement honnête, elle n'était pas la seule sur le coup cette fois, puisque l'Antwerp aussi a fait le forcing pour l'attaquant de Rijeka. Mais après Undav, Boniface ou encore Cameron Puertas, le scouting a encore frappé fort au Parc Duden.

Nous l'avions vu dès ses premières touches de balle, et ses coéquipiers s'en rendaient également compte depuis longtemps. Anthony Moris, capitaine de l'USG, déclarait après la rencontre : "Physiquement, tactiquement, techniquement, il est fort. J'ai toujours aimé cette mentalité balkanique aussi, il est mort de faim", se réjouissait le portier unioniste.

"Il amène de l'envie sur et en-dehors du terrain. Franchement, le championnat belge ferait mieux d'en profiter car s'il continue comme ça, il ne restera pas longtemps", estime Moris. C'est inévitable : au vu des joueurs sortis du Stade Marien ces dernières années, les matchs de l'Union sont très scrutés. Après tout, Deniz Undav est devenu international allemand, Victor Boniface l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga et Kaoru Mitoma l'une des sensations de la Premier League. Le flair bruxellois ne passe pas inaperçu.

L'Union a déboursé 4 millions auprès de Rijeka pour s'offrir Franjo Ivanovic ; on s'attend à déjà voir sa valeur marchande augmenter à la prochaine update de Transfermarkt. Pas de doute, l'USG a tapé dans le mille - mais risque encore de devoir le refaire l'été prochain...