Hein Vanhaezebrouck en est certain : "C'est le meilleur transfert du mercato"

Dix journées ont déjà été disputées en Pro League. De quoi permettre à certaines nouvelles recrues de se mettre en évidence.

Devenu analyste pour les médias néerlandophones depuis son départ de La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck s'est livré à une première revue du mercato estival. Il y voit plusieurs satisfactions.

"Les transferts réussis prévisibles sont Matte Smets et Jarne Steuckers à Genk, et aussi Mathias Delorge à La Gantoise, il s'est parfaitement intégré" commence-t-il.

Il y a quelques semaines, Hein Vanhaezebrouck s'était déclaré sous le charme de Christos Tzolis. Le Club de Bruges a dépensé 6,5 millions pour cet international grec, auteur de 22 buts et 9 assists en deuxième Bundesliga avec le Fortuna Dusseldorf la saison dernière. Ce n'est pas le magnifique but inscrit en Ligue des Champions contre le Sturm Graz qui changera l'opinion d'HVH.

Des bonnes surprises...et des transferts plus critiqués

"C'est le meilleur transfert du mercato, car il a une valeur de revente. L’achat de Tzolis est un succès absolu. Contrairement à Zaid Romero, par exemple, qui a également coûté six millions au Club de Bruges mais qui ne s'est toujours pas imposé" poursuit Vanhaezebrouck.

Au niveau des surprises, l'ancien Buffalo pointe Tjaronn Chery. Preuve que les meilleurs transferts ne sont pas forcément le plus de bruit : à 36 ans, le Surinamien est arrivé libre du Maccabi Haïfa et s'est directement imposé comme la plaque tournante de l'Antwerp avec 6 buts et 2 assists.