José Mourinho doit sa première expérience comme T1...à Michel Preud'Homme : "Il sait toujours comment me trouver"

José Mourinho est l'un des noms les plus marquants parmi les entraîneurs de ce premier quart de siècle. Michel Preud'Homme a eu le nez fin en allant le chercher à Barcelone.

En 1999, Michel Preud'Homme a mis un terme à sa carrière de joueur du côté du Benfica Lisbonne. Il y est devenu directeur technique dans la foulée. MPH s'est distingué en installant un certain José Mourinho sur le banc.

"José travaillait à l'époque comme assistant de Louis van Gaal au FC Barcelone. A cette époque, je visitais tous les grands clubs européens pour voir comment ils fonctionnent et leur expliquer le projet de Benfica. C'est comme ça que je suis arrivé à Barcelone" se souvient Preud'Homme dans le podcast MIDMID.

Un bon feeling

"On m'avait conseillé de parler à Mourinho. Et ça a immédiatement matché. Nous avons parlé de football pendant des heures. J'ai même raté mon avion à cause de ça" rigole-t-il.

Malheureusement, cette première aventure ne durera que dix matchs pour le futur Special One. La faute à un changement de président à la tête du club, et à la nouvelle orientation prise. Un mois après Mourinho, Michel Preud'Homme fait lui aussi ses valises.

Aujourd’hui encore, les deux messieurs entretiennent une bonne relation. "Même si je n'ai pas son numéro. José, tu ne peux pas l'appeler. Il te contacte toujours par l'intermédiaire d'autres personnes. Mais il sait toujours comment me trouver".