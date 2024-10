"L'offre m'a fait hésiter" : comment le Standard est passé tout proche de recruter Jérémy Perbet

En Belgique, Jérémy Perbet a joué pour pas moins de 12 clubs différents. Mais il n'a jamais revêtu le maillot du Standard.

Interrogé par La Dernière Heure, Jérémy Perbet a rouvert la boîte à souvenirs pour faire le tour de sa riche carrière. Il explique notamment avoir eu l'occasion de signer au Standard. L'épisode remonte à janvier 2013. A l'époque, le goleador français marchait sur l'eau avec le RAEC Mons.

"Six mois après mon titre de meilleur buteur, j'ai une offre de cinq ans du Standard. Il y avait aussi Villarreal. J'avais une super relation avec Pierre François à l'époque, mais j'ai préféré Villarreal. Quand tu peux partir à l'étranger, il ne faut pas rater le train" explique-t-il.

Il restera deux ans en Espagne, inscrivant 21 buts, répartis entre la première et la deuxième division : "Je pense que c'était une bonne décision, peu-être que je n'aurais jamais eu la chance de rejouer à l'étranger. L'offre du Standard m'a fait hésiter mais il y avait quelques problèmes au sein du club, j'ai découvert la Liga, tout ça a fait pencher la balance".

La Liga plutôt que Liège

Son passé à Charleroi n'a pas non plus facilité les choses. Mais il l'avoue, ce n'était pas, à l'époque, un facteur prépondérant : "Je n'avais fait que quatre mois, ce n'était pas ma meilleure période, le club était moins bien géré à l'époque, je n'en avais pas de super souvenirs. C'est clair que si c'était arrivé après mon titre de meilleur buteur sous les couleurs du Sporting, avec l'attachement pour le club et les supporters, ça aurait joué. Mais moins à ce moment-là".

Presque douze ans plus tard, Jérémy Perbet est toujours là. Plus au sommet du football wallon, mais toujours avec autant de plaisir du côté du RCS Brainois, en D3 ACFF. Faire trembler les filets, une habitude qui ne se perd pas.