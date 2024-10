Comment ce jeune d'Anderlecht a joué un grand rôle dans la décision de continuer avec David Hubert

La semaine dernière, David Hubert a été confirmé en tant qu'entraîneur principal d'Anderlecht. Finalement, c'est Wouter Vandenhaute, qui avait déjà proposé Hubert en tant qu'intérimaire, qui a tranché. Et c'est là que...Tristan Degreef est intervenu.

Alors que Wouter Vandenhaute et Jesper Fredberg étaient en discussions avec plusieurs candidats potentiels, tels que Ryan Mason et Raphael Wicky, Hubert a impressionné le conseil d'administration et les supporters avec son approche rafraîchissante. Le jeu était plus offensif et les résultats ont suivi. Les supporters ont adhéré à cette approche.

Pendant cette période de recherche, Anderlecht devait se rendre à Dender. Malgré le match nul, Vandenhaute a été encore plus impressionné par l'entraîneur de 36 ans. En une semaine, Hubert a réussi à créer plus de jeu offensif.

Degreef aurait dû avoir sa chance plus tôt

Une décision importante de Hubert a été de donner sa chance à Tristan Degreef. Le milieu offensif de 19 ans était déjà jugé méritant par de nombreuses personnes à Anderlecht, mais Brian Riemer était attaché aux noms familiers.

C'est les jeunes d'Anderlecht doivent avoir leur chance, c'est comme ça. Et Degreef ne pouvait pas y échapper. Le fait que Riemer lui préfère Anders Dreyer a été beaucoup discuté.

Tandis que Jesper Fredberg négociait avec Wicky et Mason, Wouter Vandenhaute commençait à douter. Le président craignait la vague de critiques qui pourrait survenir si un nom relativement inconnu retombait dans les mêmes schémas. Pendant ce temps, Hubert poursuivait tranquillement son travail et mettait en place sa stratégie, ce qui n'est pas passé inaperçu.

Résultats inattendus

Une victoire contre la Real Sociedad (1-2), à laquelle personne ne s'attendait, a renforcé la confiance en Hubert. Ses joueurs semblaient avoir retrouvé une nouvelle confiance, et une fois de plus, le jeune talent Degreef a joué un rôle crucial dans la performance. Cette victoire a convaincu Vandenhaute que Hubert était plus qu'une solution temporaire.

Le point culminant a été sans aucun doute le match contre le Standard, où Anderlecht, malgré la fatigue et la pression, a triomphé de manière convaincante par 3-0. Après le match, Hubert a parlé pour la première fois ouvertement de ses ambitions : il voulait rester en tant qu'entraîneur principal. Même s'il ne l'a pas formulé explicitement, il était clair qu'il ne serait pas satisfait de reprendre le rôle d'assistant.

La tension a atteint son paroxysme quand le nom de Ryan Mason a fuité sur les réseaux sociaux, mais les supporters ont clairement exprimé leur préférence : ils voulaient Hubert. Vandenhaute a décidé de continuer à tester Hubert, surtout sa résilience mentale. Après des discussions approfondies, le président a été convaincu de la détermination et du calme de Hubert, même dans les situations difficiles. Finalement, cela a fait pencher la balance.