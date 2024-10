"Trop léger pour l'équipe nationale" : un ex-Anderlechtois critiqué au pays

Joshua Zirkzee a enfin commencé à s'installer en équipe nationale des Pays-Bas, après avoir très peu joué lors de l'Euro. Mais un analyste néerlandais n'est pas convaincu de son apport chez les Oranje.

Joshua Zirkzee (23 ans) avait dû attendre un forfait de dernière minute à l'Euro 2024 pour être repris malgré sa superbe saison au FC Bologne. Même là, il était alors resté sur le banc durant les trois matchs de poule et le 8e de finale, avant de disputer quelques minutes en quart et en demi-finale.

Depuis, Zirkzee a été transféré à Manchester United et a donc changé de statut. En septembre dernier, il était titulaire contre la Bosnie-Herzégovine, disputant 74 minutes, marquant et but et délivrant une passe décisive.

Ce vendredi, l'ancien d'Anderlecht était encore titulaire face à la Hongrie, avec moins de succès. Sa performance a laissé un analyste sceptique. Wim Kieft, ancien international néerlandais (42 caps) ayant remporté l'Euro en 1988 avec les Oranje, n'est pas convaincu.

"Zirkzee est très bon techniquement, mais il se comporte trop peu comme un attaquant. Il donne l'impression qu'à ses yeux, jouer de manière plaisante est plus important que de marquer des buts", estime Kieft dans De Telegraaf.

"Pour l'instant, il est trop léger pour l'équipe nationale. C'est un talent... mais à 23 ans, peut-on encore le décrire comme ça ? Les vrais talents ont 250 matchs à son âge et ont débuté à 16-17 ans. Il n'a que trois saisons au plus haut niveau", assène ensuite l'analyste.