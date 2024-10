Anderlecht garde un attaquant brésilien prometteur à l'œil pour le mercato hivernal

Anderlecht s'intéresse au jeune attaquant Rayan, de Vasco da Gama. Il n'est pas une priorité, mais est sur les listes du club.

Anderlecht envisage de faire une nouvelle tentative pour recruter Rayan (18 ans) en janvier 2025, après s'être déjà intéressé à son cas l'été passé. Mais la situation du joueur et de son club actuel est complexe et évolue constamment.

Le RTI Esporte Agency rapporte que Vasco da Gama traverse une situation financière difficile. Le club a un besoin urgent de réaliser une grosse vente, notamment en début de nouvelle année.

En août 2024, le RSC Anderlecht aurait proposé 10 millions d'euros pour 80 % des droits économiques de Rayan, comprenant 6 millions d'euros plus 4 millions en bonus de productivité, révèle la presse brésilienne. Cela semble cependant devoir être pris avec des pincettes car il s'agit d'une somme irréaliste pour un club comme Anderlecht.

Vasco aurait rejeté cette offre, espérant recevoir de meilleures propositions des grandes ligues européennes. Celles-ci ne sont pas venues, et les performances de Rayan ont été en dents-de-scie depuis. Le club de São Januário avait initialement de grandes attentes envers le joueur, mais la situation semble avoir changé.

Les performances de Rayan avec l'équipe brésilienne des moins de 20 ans étaient impressionnantes, notamment lors des matchs amicaux contre le Mexique en septembre. Cependant, il traverse actuellement une baisse de forme, ce qui a affecté son temps de jeu. Ses performances en Copa do Brasil et en championnat brésilien ont été décevantes, avec seulement deux buts et une passe décisive en 26 matchs cette saison, dont 11 en tant que titulaire et 15 en tant que remplaçant.

Anderlecht garderait Rayan dans son radar, mais les montants évoqués par la presse brésilienne étaient probablement excessifs. Reste désormais à voir si une nouvelle offre plus en adéquation avec sa valeur (7 millions d'euros sur le marché) sera émise en janvier...